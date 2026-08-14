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Bahçeli'den AK Parti'nin 25. Yıl Dönümüne Özel Tebrik Çelengi

Bahçeli'den AK Parti'nin 25. Yıl Dönümüne Özel Tebrik Çelengi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, kırmızı ve beyaz karanfillerle süslenmiş ve '25' yazısı bulunan özel bir tebrik çelengi gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, özel olarak hazırlanan tebrik çelengi gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik çelengi yolladı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek program alanına getirilen çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle süslendi. Çelengin alt bölümünde ise AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne vurgu yapılarak, beyaz ve turuncu karanfillerden hazırlanan '25' yazısı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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