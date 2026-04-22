Haberler

Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve Heyetini Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul ederek, son dönemdeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi ve yerli medyanın önemine vurgu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bahçeli, Murat Yancı'ya eşlik eden CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'den oluşan Demirören Medya Grubu heyetini MHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kabulde, son dönemdeki iç ve dış siyasi gelişmeler konuşuldu. Bahçeli, yerli ve milli medyanın özellikle de televizyonların devlet ve millet için önemine değindi. Türk dizilerinin dünyadaki başarısından övgüyle bahseden Bahçeli, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bu yapımların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, özellikle Kanal D'de yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisini kaçırmadan izlediğini vurguladı. Bahçeli, ziyaretten dolayı memnuniyetini de dile getirdi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ferdi Tayfur'un nostaljik plakları ile Demirören Yayınları'nın seçkin ederleri arasında yer alan, 'Sultan II. Abdülhamit Dönemi: Suriye' kitabını takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı

Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki iki kişi için tahliye kararı
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Sörf yaparken aşk tazelediler
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma

Hayalleri yarım kalan Adnan'ın odasına astığı not: Bunu unutma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Sörf yaparken aşk tazelediler
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

Yenilgi sonrası fena patladı!