Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın Açılışında
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Bahçeli, partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'ta
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Politika