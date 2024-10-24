Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
Nisan 2020 tarihindeki infaz düzenlemesi sonrası serbest kalan Alaattin Çakıcı, bugün MHP Genel Merkezi'ne gelerek Devlet Bahçeli'yle görüştü. Buluşmada çekilen fotoğrafta Bahçeli'nin Çakıcı'nın koluna girdiği görüldü.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın" şeklindeki çağrısı ile tüm dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nisan 2020 tarihindeki infaz düzenlemesi sonrası serbest kalan Alaattin Çakıcı'yı kabul etti.
BAHÇELİ KOLUNA GİRDİ
Konuyla ilgili MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama henüz yapılmazken Devlet Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Alaattin Çakıcı'nın koluna girdiği ve gülümseyerek konuştukları anlar kameralar yansıdı.
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