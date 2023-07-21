DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında 'gizli protokol' iddialarını yalanladı

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, seçimden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında 'gizli protokol' yapıldığı iddialarına ilişkin, "Bu şekilde gizli bir protokol olduğuna ilişkin herhangi bir bilgimiz söz konusu değildi" dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü Şahin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, ekonomi yönetimini eleştirerek, Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, hükümetin sorunların çözümüne ilişkin bir programı olmadığını ve yatırım için güven sağlanması gerektiğini ifade etti. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında seçim öncesi gizli bir protokol imzalandığı iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şahin, Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yapacağı görüşmeden haberleri olduğunu belirterek, "Ama bu şekilde gizli bir protokol olduğuna ilişkin herhangi bir bilgimiz söz konusu değildi. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan, Sayın Özdağ ile yapılacak görüşmelerle alakalı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilgilendirildi. Ama başından itibaren hep şunu söylüyoruz; bu ilişkide, özellikle Ümit Özdağ ile yapılan görüşmelerde, DEVA Partisi olarak rızamızın olmadığını, Sayın Ümit Özdağ'ın tutum ve davranışlarını benimsemediğimizi ve DEVA Partisi'nin parti programına ve özellikle seçimdeki ortak mutabakat metni hilafına atılacak bir adıma karşı da her zaman karşı duracağımızı ifade ettik. Sayın Kılıçdaroğlu, mutabakat metni çerçevesi içerisinde Sayın Özdağ ile bir görüşme yaptığını ifade etti. Biz de o günkü şartlarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanı doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirdik. Dolayısıyla bizim, kendi aralarında gelişen olayları ve her ikisini bağlayan konuları doğrudan bilmemiz söz konusu değil" dedi.