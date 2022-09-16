DEVA Partisi sosyal konut projesi hakkında ilk yorumunu yaptı: Öngörülemez bir fatura çıkacak

Konut projesi ile ilgili DEVA Partisi ilk yorumunu yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, "Açıklanan pakette 60 bin TL peşinata ek olarak, kalan ödemenin 240 ay boyunca taksitlere bölüneceği yazıyor. Aylık taksitlerinse asgari ücret zammına oranla arttırılacağı yazıyor. Yani TÜİK'in enflasyonuna göre bu da dar gelirli vatandaşımıza öngörülemez bir fatura çıkartacak. Evdeki hesap çarşıya uymayacak, yine mağdur vatandaş olacak" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut projesinin yankıları devam ediyor. İktidar ve muhalefet kanadından gelen açıklamalarla proje kamuoyunda tartışılıyor. DEVA Partisi de konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar konuya ilişkin yaptığı açıklama ile iktidarın açıkladığı projeye tepki gösterdi. Avşar, aynı zamanda 2019'daki konut projesinin akıbetini sordu.

"YİNE VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLACAK"

Cem Avşar, "Açıklanan pakette 60 bin TL peşinata ek olarak, kalan ödemenin 240 ay boyunca taksitlere bölüneceği yazıyor. Aylık taksitlerinse asgari ücret zammına oranla arttırılacağı yazıyor. Yani TÜİK'in enflasyonuna göre bu da dar gelirli vatandaşımıza öngörülemez bir fatura çıkartacak. Evdeki hesap çarşıya uymayacak, yine mağdur vatandaş olacak.

"2019'DAKİ PROJE HANGİ AŞAMADA?"

Ayrıca, yeni diye duyurulan sosyal konut projesinin aynısı 2019 yılında da açıklanmıştı. Aynısı olmasını bir yana bırakıyoruz. 2019'da her yıl 100 bin konut projesinin hangi aşamada olduğunu soruyoruz. Kaç ailenin o projeden faydalandığını soruyoruz. Tüm bunlar belirsizliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞTA SIKA SIKA DİŞ Mİ BIRAKTINIZ?"

Avşar sözlerinde Bakan Mehmet Kurum'a da tepki gösterdi. Avşar, "Sayın Bakan Murat Kurum, vatandaşa dişini sıkmayı, fazla mesai yapmayı, eşinden dostundan borç almayı tavsiye ediyor. Yahu insana sorarlar; vatandaşta sıka sıka diş mi bıraktınız? Daha önce parasını aldığınız vatandaşlar TOKİ mağdurları diye dernek kurdu. Bu tavsiyeleri verdiğiniz vatandaşlar da yeni mağdurlar mı olacak?" dedi.