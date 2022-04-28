DEVA Partisi'nden sonra sürpriz bir çıkış da Gelecek Partisi'nden: Seçime tek başımıza gireceğimizi ilk biz açıkladık

DEVA lideri Ali Babacan'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, siyaset gündemini hareketlendirdi. Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdiği tweet'i çok konuşuldu.

GELECEK PARTİSİ'NDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Bu açıklama sonrası gözler 6'lı masadaki diğer muhalefet liderlerine çevrilmişken Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nden de sürpriz bir hamle geldi. Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, seçimlere parti olarak gireceklerini açıklayan ilk partinin Gelecek Partisi olduğunu söyledi.

"SEÇİMLERE KENDİ LOGOSU İLE GİRECEĞİNİ AÇIKLAYAN İLK PARTİYİZ"

İçten'in "Gelecek Partisi aylar öncesinde ilk seçimlere tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir" notuyla paylaştığı videoda Davutoğlu, "Şu çınar yaprağı Türk siyasetinde kalıcı olacaktır ve kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz. Gelecek Partisi ilk seçimine kendi kimliğiyle girer" ifadelerini kullanıyor.