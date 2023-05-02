DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu ziyareti sürprizi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Babacan, ziyaret sürerken yaptığı paylaşımda sürpriz bir açıklama yapacağını söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Arkadaşlar, bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan'ı bu akşam evlerinde misafir etti.

Babacan, ziyaret sürerken Twitter hesabında "Arkadaşlar, bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var" paylaşımı yaptı.