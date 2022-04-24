DEVA Partisi'nin iftar programında ortalık savaş alanına döndü! Yemek alma kavgasında sandalyeler havada uçuştu

Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Demokrasi ve Atılım Partisi ilçe başkanlığı önünde düzenlediği iftar programında, ortalık savaş alanına döndü.

YEMEK ALMA NEDENİYLE ÇIKAN KAVGA KAMERADA

Yemek alma nedeniyle vatandaşlar arasında çıkan tartışma, ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Su şişeleri ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, programa katılan yüzlerce vatandaş ne olduğunu anlamadı. Kısa süreli kargaşanın yaşandığı program ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.