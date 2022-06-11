DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu - Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabağlar İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Ali Babacan, Bozyaka Kültür Merkezinde düzenlenen kongrenin açılışında, Ege Denizi'ndeki silahlanmaya değindi.

Ege'de silahlanmanın uluslararası hukuku ihlal etmek anlamına geldiğini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Paris Anlaşması'nda yazıyor ama başka nerede yazıyor? Lozan'da yazıyor. Lozan Barış Antlaşması, bu ülkenin kuruluş noktasıdır. Bu ülkenin başlangıç çizgisidir. Lozan'ı deldirmemek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı görevidir. Hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Lozan'dan ve uluslararası hukukun diğer belgelerinden kaynaklanan tüm haklarımızı sonuna kadar savunuruz. Kimsenin endişesi olmasın."

Babacan, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki sorunları çözebilecek birikime sahip iki komşu ülke olduğunu savunarak, "Ülkemizin de Yunanistan'la sorunlarını konuşacağı mekanizmalar vardır. Arkadaşlar, bizim dileğimiz, komşumuzla sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmektir. Bizim çizgimiz nettir. Biz, dünyada Türkiye'ye dostlar kazandıracak kadrolarız, düşman kazandıracak değil. Haklı olduğumuz zaman zaten güçlüyüz." dedi.

DEVA kadroları olarak ülkeyi güzel ve aydınlık günlere kavuşturmak için çalışacaklarını belirterek konuşmasını tamamlayan Babacan, daha sonra partililerle fotoğraf çektirdi ve üyelere rozet taktı.

Tek listeyle gidilen seçimde Abdullah Kaya ilçe başkanlığına seçildi.