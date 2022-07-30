DEVA- Gelecek polemiği sürüyor! Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'na seslendi: Böyle yol yürünmez

AK Parti'nin içerisinden koparak partileşme sürecine giren Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin beraber hareket edeceğine dair kulisler, geçtiğimiz günlerde ilginç bir boyut aldı. DEVA Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi'nin kendilerine teklif getirdiğini ancak bu teklifin yönetim kurullarında 21'de 21 oyla reddedildiğini söyledi. Babacan'ın sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

"SİZİ NE RAHATSIZ ETTİ?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Hayır' diyen 21 arkadaşıma soruyorum. Sizi ne rahatsız etti, kimlik olarak? '28 Şubat'ı yapmak isterlerse onlara karşı mücadele edeceğiz' dememiz mi, rahatsız etti? 'Ben' dememek, ego yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.

BABACAN: BÖYLE YOL YÜRÜNMEZ

Ali Babacan'dan ise bu sözlere katıldığı Karar TV yayınında cevap geldi. Babacan, Davutoğlu'na hitaben şöyle konuştu: "Biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de reddetmiyoruz. Burada kabul edilmeyen, zamanı, şekli.. Buna öyle bakmak lazım. Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var. 3 günde 6 şehri ziyaret ettiğimiz programda 40 dakikalık İsmail Saymaz ile söyleşi ortamıydı.

Yoğun bir programda sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz. Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten. Altılı masa diye bir yapı kurduk, yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız."