Destici, BBP Genel Başkanlığı'na seçildi

DESTİCİ VE PARTİLİLER, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

BBP'nin bugün Ankara'da gerçekleştirilen 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından, Genel Başkan Mustafa Destici ve beraberindeki partililer, Taceddin Dergahı'nı, ardından da Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ettiler. Kahramanmaraş'ta 2009 yılında bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için Aşr-ı Şerif okundu. Genel Başkan Mustafa Destici ve parti heyeti, kabir başında dua etti. Ziyaretin ardından Destici, hem Yazıcıoğlu'nun kabrini hem de aynı alanda bulunan Mehmet Akif Ersoy'un evini ziyarete gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, vatandaşlarla tek tek selamlaşıp, sohbet etti.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı