BBP Genel Başkanı Destici: 'Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır ve bu sorun da kahraman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman güvenlik güçleri tarafından bitirilmiştir, kökü kazınmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 'Pontus soykırımı' iddialarına tepki gösteren Destici, "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan'ın Türkiye'nin bu yürüyüşünü engellemek için bulabildiği şeyin Pontus soykırımı palavrası olması acınacak durumlarının özetinden ibarettir" dedi.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde 40 bin insanın hayatını kaybettiğini ve ülkenin 2 trilyon dolarlık kaynağının yok olduğunu dile getirerek, "Büyük Birlik Partisi olarak milletin vicdanının yanında yer almaya devam edeceğiz. Hep milletimizin sağduyusunun, en çok da PKK terörünün mağdur ettiklerinin yanında olduk. Şehitlerimizin manevi şahsiyetinin, şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözlerin, onların ailelerinin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar da yanlarında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de bir Kürt sorunu değil terör sorunu olduğunu belirten Destici, "Bu ülkede eğer 'Bir Kürt sorunu var' denilip bu Meclis'e ya da başka bir yere getirilirse artık mesele işin içinden çıkılmaz bir hal ve boyut alıyor. Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır ve bu sorun da kahraman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman güvenlik güçleri tarafından bitirilmiştir, kökü kazınmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır. Onun için PKK diz çökmüş, silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır. Bugüne kadar ona destek verenlerin dillendirdiği, 'Kürt sorunu' meselesini asla kabul edemeyiz" dedi.

Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini anımsatarak, ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşma yapan Arap ülkelerini eleştirerek, "Nerede kanayan bir yara varsa oraya hep birlikte sahip çıkalım. Arap dünyası ve İslam dünyası ayağa kalksa bunlar bu zulmü, bu vahşeti yapamaz" dedi.