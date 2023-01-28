Destici'nin "Parti olarak potansiyelimiz yüzde 30" demesi sunucuyu şaşırttı: Fazla iddialı değil mi?

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, konuk olduğu programda "Devleti ve milleti düşündüğümüz için pek çok yerde aday çıkarmadık. BBP'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeli var" ifadelerini kullandı. Destici'nin bu çıkışı karşısında şaşırdığı gözlenen sunucunun "İddialı bir cümle değil mi?" demesi dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az da olsa şu andaki oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyleyen BBP Lideri Destici, kendi partilerinin oy potansiyeline ilişkin de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE BİR OY POTANSİYELİMİZ VAR"

Yerel seçimlerde devleti ve milleti düşündükleri için pek çok yerde aday çıkarmadıklarını ifade eden Destici, "Bizim bu seçimlerdeki oy hedefimiz yüzde 4-5 arası bir oydur. Ama halkımız daha yüksek bir oy verirse bundan da büyük memnuniyet duyarız. Büyük Birlik Partisi'nin potansiyeli bu mu? Hayır. Büyük Birlik Partisi'nin genel partilerin potansiyelleri içerisinde baktığımızda yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeli vardır" dedi.

SUNUCU ŞAŞIRDI: İDDİALI BİR CÜMLE DEĞİL Mİ?

Destici'nin bu çıkışı karşısında şaşırdığı gözlenen Mehmet Akif Ersoy, "Yüzde 30'un üzerinde oy potansiyeli var cümlesi iddialı bir cümle değil mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Destici bu soruya "Hayır. Bu bir saha anketi sonucu" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE"

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına ilişkin de rakamlar veren Destici, "Saha çalışmalarında Cumhurbaşkanımız az bir oranla da olsa 50'nin üzerinde. Kararsızlar dağıtıldığında. Partilerin oyuna geldiğimizde 47-48 bandında. Tabii ki yükseliş trendinde. Özellikle enflasyonun aşağı gelmeye başlaması, hayat pahalılığı ile mücadelede az da olsa başarı elde edilmesi, EYT hakkının verilmesi, sözleşmelinin kadroya geçilmesi, asgari ücretteki artışlar, KYK borçları başta olmak üzere farklı borçların ertelenmesi, ötelenmesi, taksitlendirilmesi, konut projesi, eğitim, konutta atılan adımlar, terörle mücadelede başarılı işlere imza atıldı. Dış politika, savunma sanayi özellikle. Türkiye'nin İHA, SİHA yapmasından niye rahatsız oluyorlar? Bir Türk vatandaşı neden rahatsız olur, bunu anlamakta güçlü çekiyorum. İsrail'e, Rusya'ya, ABD'ye muhtaç mı olalım?" şeklinde konuştu.