Destici'den umut hakkı tartışmalarına tepki: Bu millet izin vermez

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, teröristbaşı Abdullah Öcalan için gündeme gelen umut hakkı tartışmalarına tepki gösterdi. Böyle bir hukuki düzenlemenin vicdanlarda yer bulamayacağını belirten Destici, bu durumun şehit ailelerini derinden yaralayacağını vurguladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, teröristbaşı Abdullah Öcalan için gündeme gelen "umut hakkı" tartışmalarına yönelik çok sert bir açıklama yaptı. Destici,Öcalan için hiçbir hukuki düzenlemenin vicdanlarda yer bulamayacağını vurguladı.

"TERÖRİSTBAŞINA UMUT HAKKI OLMAZ"

Siyaset gündeminde AİHM kararları üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Destici, suçun niteliğine dikkat çekti. BBP lideri, "Teröristbaşı, 40 bin kişinin katili, en büyük uyuşturucu ağlarından birini elinde tutan ve her türlü suçu işlemiş bir terör örgütünün kurucusuna umut hakkı olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"ŞEHİT AİLELERİNİN VİCDANI YARALANIR"

Söz konusu düzenlemenin toplumsal barışı değil, aksine şehit ailelerini derinden yaralayacağını belirten Destici, "Bu durum şehitlerimizin ailelerini üzer. Bu millet buna izin vermedi ve vermeyecektir, bunu herkes bilsin" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
