Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili, "Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." çıkışına zehir zemberek yanıt verdi. Destici, "Kürtleri temsil ettiğini zanneden bu vehimle Türkiye'yi bir düşman ülkeyle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri TBMM değildir." dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalarla ilgili çıkışı, Ankara'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakırhan, " Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." dedi.

Bakırhan'a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, zehir zemberek ifadeler kullandı.

Destici şunları söyledi: "Kürtleri temsil ettiğini, Kürtler adına konuştuğunu zanneden, bu vehimle Türkiye'yi bir "düşman ülke"yle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.

Terör örgütünün, bir elemanını dağda veya şehirde görevlendirmesi, o kişinin niteliğini değiştirmez. Hiçbir gerekçeyle, artık hukukun sınırları da milletimizin sabrı da zorlanmamalıdır."

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Desteci nihayet dogru bir söz soyledi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

