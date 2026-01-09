Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalarla ilgili çıkışı, Ankara'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakırhan, " Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." dedi.

DESTİCİ'DEN BAKIRHAN'A SERT TEPKİ

Bakırhan'a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, zehir zemberek ifadeler kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ARTIĞININ YERİ TBMM DEĞİLDİR"

Destici şunları söyledi: "Kürtleri temsil ettiğini, Kürtler adına konuştuğunu zanneden, bu vehimle Türkiye'yi bir "düşman ülke"yle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.

Terör örgütünün, bir elemanını dağda veya şehirde görevlendirmesi, o kişinin niteliğini değiştirmez. Hiçbir gerekçeyle, artık hukukun sınırları da milletimizin sabrı da zorlanmamalıdır."