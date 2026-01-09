Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili, "Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." çıkışına zehir zemberek yanıt verdi. Destici, "Kürtleri temsil ettiğini zanneden bu vehimle Türkiye'yi bir düşman ülkeyle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri TBMM değildir." dedi.
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.
- Mustafa Destici, Tuncer Bakırhan'ı 'terör örgütü artığı' olarak nitelendirdi.
- Mustafa Destici, Tuncer Bakırhan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almaması gerektiğini ifade etti.
Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalarla ilgili çıkışı, Ankara'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakırhan, " Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." dedi.
DESTİCİ'DEN BAKIRHAN'A SERT TEPKİ
Bakırhan'a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, zehir zemberek ifadeler kullandı.
"TERÖR ÖRGÜTÜ ARTIĞININ YERİ TBMM DEĞİLDİR"
Destici şunları söyledi: "Kürtleri temsil ettiğini, Kürtler adına konuştuğunu zanneden, bu vehimle Türkiye'yi bir "düşman ülke"yle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.
Terör örgütünün, bir elemanını dağda veya şehirde görevlendirmesi, o kişinin niteliğini değiştirmez. Hiçbir gerekçeyle, artık hukukun sınırları da milletimizin sabrı da zorlanmamalıdır."