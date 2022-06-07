Destici: "BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız" - Haberler

Destici: "BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra çevreyi ilgilendiren tüm konuların takipçisi olacağız"
AA - Sıtkı İlanbey - Politika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)
AA / Sıtkı İlanbey - Politika