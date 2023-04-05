Derya Yanık: 'Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için el birliğiyle koşacaklarını belirterek, "Gidenler gelmez bunun farkındayız, o sızı hepimizin içinde sızlamaya devam edecek. Ama kalanların hayatlarını güven içerisinde sürdürebilmesi için elimizden geleni yapmaya başladık, yapmaya devam edeceğiz. Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Kayseri'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yanık, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Yanık, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için el birliği ile koştuklarını belirtti. 1 yıl içinde kalıcı konutların tamamlanmasının ardından sosyal hizmetlerin süreceğini aktaran Bakan Yanık, "Her bir bakanlığımızla cumhurbaşkanımızın liderliğiyle millete hizmet etmek, milletin geleceğine hizmet etmek ama aslında bir taraftan da insanlığın geleceğine hizmet etmek şuuruyla hareket ediyoruz. Mazlum, mağdur nerede olursa olsun bu millet tarihten bu yana elini uzatmayı kendisine vazife addetmiştir. Bugün de Kayseri'de gerek depremzede gerek sığınmacı vatandaşlarımıza elimizi uzatarak bunu gösteriyoruz. 6 Şubat maalesef büyük bir hüzün sayfası olarak ülkemizin tarihinde yerini aldı. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 100 binlerce vatandaşımız yaralı, Allah'tan şifalar diliyorum. Ama bu millet necip, büyük bir millettir. Çok hızlıca herkes adete adeta bir seferberlik duygusuyla deprem bölgesine akın ederek bir ucundan tutmaya başladı. Kayserimiz de hem büyükşehir belediyemiz hem diğer hayırsever vatandaşlarımızın yardımıyla en önde koşan illerimizden biri. Dolayısıyla Allah nasip ederse çok hızlıca depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya el birliği ile koşacağız. Önümüzdeki süreçte bir yıl içerisinde kalıcı konutlar tamamlanırsa vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Ondan sonraki süreçte de sosyal hizmetlerimize gerek bizim bakanlığımızın gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle yaraları saracağız. Gidenler gelmez bunun farkındayız, o sızı hepimizin içinde sızlamaya devam edecek. Ama kalanların hayatlarını güven içerisinde sürdürebilmesi için elimizden geleni yapmaya başladık, yapmaya devam edeceğiz. Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız. Bu noktada kimsenin kuşkusu elhamdülillah yok, olmayacak. Kayseri'nin bu anlamda da yaptıklarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Allah bu millete tırnak kadar faydası olan herkesten razı olsun. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin de önemine değinen Bakan Yanık; "14 Mayıs önemli bir süreç. Türk siyasetinde her seçim çok önemlidir ama bu seçim özellikle önem arz ediyor bizim açımızdan da ülkemiz açısından da. Türkiye'nin 20 yılda edindiği kazanımların iç politikadan, dış politikaya, savunma sanayiden ekonomik kalkınmaya, yatırımlara kadar bütün kazanımların devam etmesi ve tahkimi noktasında aslında bir irade ortaya konacak. Bu anlamda AK Parti olarak vatandaşımıza bir gelecek vizyonu çizmeye devam ediyoruz. İnşallah bunu sürdürmeye azimliyiz, kararlıyız" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bakan Yanık, diğer programlara katılmak için İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. - KAYSERİ