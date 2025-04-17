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Derya Yanık, BM Temsilcisi ile Çocukların ve Kadınların Hakları Üzerine Görüştü

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TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, BM'in Özel Temsilcisi Najat Mallla M'jid ile bir araya gelerek, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocukların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Birleşmiş Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Najat Mallla M'jid ile görüştü.

Yanık, M'jid ile TBMM'de bir araya geldi. Yanık, dünya geleceğinde çocukların önemine işaret ederek, "Globalleşen ve iletişimin bu kadar arttığı ve kolaylaştığı dünyada sorunlar da çeşitli coğrafyalarda aynılaşmaya, benzeşmeye başladı. Artık insanlığa, özellikle çocuklara ve diğer gruplara yönelik çalışmalarımızı, kaygılarımızı paylaşmamız ve birlikte çözüm yolları aramayı yoğunlaştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yanık İsrail saldırılarında 60 bin insanın öldüğünü söyleyerek, bunların yüzde 65'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekti. Yanık, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin 3 bini iki yaşın altında bebekler. BM'nin ama özellikle sizin temsilciliğiniz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların, çok daha güçlü bir şekilde İsrail'in bu saldırılarına karşı ses vermesi gerekiyor. Hiçbir uluslararası kurumu, kuralı tanımayan bir İsrail devletiyle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

M'jid Filistin'de BM çalışanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, "Güvenlik Konseyi'nin atacağı adımlar yeterli olmadı. Sistemin revize edilmesinin gereklilik olduğunun biz de altını çizebiliriz. Geleceğe yönelik bu paktın amaçlarını yerine getirmesi ve devletlerin daha caydırıcı olması açısından önemli bir revize süreci gerekiyor. Uluslararası insancıl hukuka karşı gerçekleşen ihlallerin karşısında hesap verilebilirlik mekanizmalarının standartlaştırılması ve caydırıcılığın sağlanması önem taşıyor" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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