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Derya Şahin'in 'Gebe-Ermek' Sergisi Ankara'da Açıldı

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Tezhip sanatçısı Derya Şahin'in 'Gebe-Ermek' isimli sergisi, Ankara Resim Heykel Müzesi'nde büyük ilgi gördü. 18 eserin yer aldığı sergi, doğum ve ölüm temasıyla insanın kadim yolculuğunu ele alıyor.

Tezhip sanatçısı Derya Şahin'in 'Gebe-Ermek' adını verdiği sergi, Ankara Resim Heykel Müzesi'nde görücüye çıktı.

Kadim yolculukta doğum ve ölüm arasındaki arayışların ifade edildiği 18 eser, ilk günden büyük ilgi gördü. Çağdaş tezhip sanatının genç yeteneklerinden Derya Şahin, 10 yıl süren çalışmalarını Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Resim Heykel Müzesi'ndeki Mihri Müşfik salonunda açılışı yapılan sergide 18 eser yer aldı. İnsanın doğum ve ölüm arasındaki yolculuğunun tema edildiği sergiye "Gebe-Ermek' adını verdiğini söyleyen sanatçı Derya Şahin, "Geleneksel sanatların ruha sefa, cana şifa gücüne olan inançla çıktım bu yola Hem sanatın ruhumuzu teskin eden iyileştirici gücüne dikkat çekmek hem de insanın kadim yolculuğuna estetik bir dokunuş yapmak istedim. Sergideki her eser kendi içinde bir hikaye barındırırken, bir bütün halinde değerlendirildiğinde yaşamın kendisini ele alan bir seyahat gibi oldu. Bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Sanat danışmanlığı ve küratörlüğünü Bilge Özcan'ın yaptığı sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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