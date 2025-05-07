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Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan taziyeye katılmadı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te olmasına rağmen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te düzenlenen taziyeye katılmadı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Sırrı Süreyya Önder için Genel Kurulda anma töreni ve Meclis Tören Salonu'nda taziye programı düzenlendi.

Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için yapılan taziyeye katılmadı

DERVİŞOĞLU TÖRENE KATILMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 3 ay sonra ilk kez Meclis'e geldi. Bahçeli, Önder için yapılan anmaya katılırken, Önder'in ağabeyi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Partili Pervin Buldan ile sohbet etti. Bahçeli, TBMM'de düzenlenen anma töreni sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdi.

Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için yapılan taziyeye katılmadı

Bahçeli'nin törenden ayrılmasından birkaç dakika sonra Dervişoğlu da törenin yapıldığı salonun karşı kapısından çıkarak makam aracına bindi. Dervişoğlu, törene katılmadı.

Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için yapılan taziyeye katılmadı

Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan taziyeye katılmadı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Valla iyi olmuş en azından kirlilik oluşturmamış kirli partinin kirli elemanları

Yorum Beğen67
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

isabet olmuş, kardeşlik ve barış havası bölücü fitneyle lekelenmemiş.

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

helal olsun Apo bizim babamiz doyen adamın cenazesine bende katilmazdim

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