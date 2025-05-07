Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan taziyeye katılmadı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Sırrı Süreyya Önder için Genel Kurulda anma töreni ve Meclis Tören Salonu'nda taziye programı düzenlendi.

DERVİŞOĞLU TÖRENE KATILMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 3 ay sonra ilk kez Meclis'e geldi. Bahçeli, Önder için yapılan anmaya katılırken, Önder'in ağabeyi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Partili Pervin Buldan ile sohbet etti. Bahçeli, TBMM'de düzenlenen anma töreni sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdi.

Bahçeli'nin törenden ayrılmasından birkaç dakika sonra Dervişoğlu da törenin yapıldığı salonun karşı kapısından çıkarak makam aracına bindi. Dervişoğlu, törene katılmadı.