Torba kanun ile deprem bölgesinde yerinde dönüşüm yapılarına kolaylık sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, torba kanunla hayata geçirilen düzenleme ile deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldıklarını belirtti.

Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Bu kapsamda 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un Ek 1'inci Maddesi'nde de değişikliğe gidildi. 6, 7 ve 9'uncu fıkralarında esaslı değişiklikler yapılarak, 10'ncu fıkra eklendi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu mağdur olan hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmemesi, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaması yönünde düzenlemeler yapıldı. Devlet eliyle yapılan konut ve iş yerlerinin yanı sıra Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki hibe ve kredi ile yapılan konut, iş yeri, samanlıkların üzerinde bulunduğu taşınmazların hak sahiplerine satışına yönelik uygulamaların hukuki kapsamı netleştirildi. Bu değişikliklerle hibe ve kredi ödeneklerinin tahsis edileceği bütçe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi. Kanun kapsamında verilen hibe ve krediler için haciz, temlik, takas, rehin ve ihtiyati tedbir yasağı getirildi.

"Yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Torba kanununla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerden biri de deprem bölgesinde yerinde dönüşümle inşa edilen yapılarla ilgili. Yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldık. Hazine taşınmazlarında yüzde 10 peşin, 5 yıl faizsiz taksit imkanı getirdik. Kamu kaynaklarını korumak amacıyla da cayma ve iade uygulamalarına son verdik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Yüzde 10 peşinat, 5 yıla kadar faizsiz taksit kolaylığı

Hibe ve kredi destekleriyle üzerinde yapılaşma gerçekleştirilen Hazine taşınmazlarının rayiç bedelin yarısı üzerinden hak sahiplerine taksitli ve faizsiz satışına imkan tanındı. Buna göre hibe ve kredi destekleri ile üzerinde konut, iş yeri ve ahırlı konut yapılan ve yüzölçümü en fazla bin m olan Hazine taşınmazları, Hazine tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na bedelsiz devredilecek. Başkanlık, bu taşınmazları rayiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da yüzde 10'u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitle ve faizsiz olarak satışını gerçekleştirilebilecek. Tahsil edilen tutarlar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na gelir kaydedilecek. Bu düzenleme ile mera, Hazine ve tespit harici alanlarda kendi imkanlarıyla yapı inşa eden afetzedelere üzerinde inşaat yaptıkları taşınmazı uygun şartlarla satın alma imkanı tanınırken, aynı zamanda kullandırılan kredinin geri ödenmesinin teminat altına alınması sağlandı.

Kamu kaynaklarını koruma için cayma ve iade kabul edilmeyecek

Devlet eliyle üretilen konutlardan anahtarını teslim alanların cayma ve teslim aldıkları konutlarını iade işlemlerinin önü kapatıldı. Bu sayede hak sahibinin teslim aldığı bağımsız bölümden vazgeçip, taşınmazı ikinci el konumunda kamu stokuna iade etmesi engellenmiş olacak. Yine düzenleme ile hak sahiplerince teslim alınmayan bağımsız bölümlerin Hazine'den Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na bedelsiz devri ve Başkanlıkça satışı/değerlendirilmesi imkanı tanındı. Başkanlık, söz konusu bağımsız bölümleri rayiç bedeli üzerinden ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutarak satabilecek. Satıştan elde edilecek gelir Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na irat kaydedilecek. Alternatif olarak bu bağımsız bölümler, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında değerlendirilebilecek.

Yerinde dönüşüm projesinin kapsamı belirlendi

Eklenen 10'uncu fıkra Ek 1'inci madde hükümlerinin yalnızca 6'ncı fıkra uyarınca hibe ve kredi desteği verilen yapılara yönelik uygulanmasını kapsar hale getirildi. Ayrıca istisnai olarak 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine teslim edilmek üzere Bakanlık tarafından üretilen yapılar bakımından 9'uncu fıkranın ilgili hükümlerinin uygulanmasına da devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı