Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestoyla karşılandı. Konvoyu yuhalanan Özel için "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" yazılı pankart açılırken, protestolar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümünde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protestocular tarafından yuhalandı.
- Protestocular, 'Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur' yazılı pankart taşıdı.
- Deprem bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde binlerce depremzede yeni konutlara yerleştirildi.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremin yıl dönümü münasebetiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto ile karşıladı.
AÇILAN PANKART DİKKAT ÇEKTİ
Özel'in kente giriş yapan konvoyunu yuhalamalarla karşılayan protestocular, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" yazılı pankart taşıdı. Özel'in konuşması sırasında da devam eden protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.
"FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİNİZ" ELEŞTİRİSİNE YANIT
Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Adıyaman ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıklıkla kendilerine yöneltilen "Fotoğraf çektirip gittiniz" eleştirilerine "Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık. Fotoğraf diye de belediye başkanı olarak bu arkadaşımızın fotoğrafını Adıyamanlılara emanet ettik" cevabını vermişti.
DEPREM BÖLGESİNDE SEFERBERLİK
Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, inşa seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik kapsamında, binlerce depremzede vatandaş yeni yuvalarına kavuştu.