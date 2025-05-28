Denizli'ye Yeni Kaymakam Atamaları

Denizli'ye Yeni Kaymakam Atamaları
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla Denizli'nin Sarayköy, Çivril ve Serinhisar ilçelerine yeni kaymakamlar atanırken, Denizli Vali Yardımcılığına Adnan Kayık getirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/204 sayılı kararıyla, Denizli'nin Sarayköy, Çivril ve Serinhisar ilçelerine yeni kaymakamlar atanırken; Denizli Vali Yardımcılığı görevine de Adnan Kayık getirildi.

Karara göre, Diyarbakır Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sarayköy Kaymakamı olarak görevlendirilirken; Muş Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Serinhisar Kaymakamlığına, Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ise Çivril Kaymakamlığına atandı.

Öte yandan, mevcut kaymakamlar başka illerde görevlendirilirken, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa Yunusemre Kaymakamı; Çardak Kaymakamı Levent Küçük, Tunceli Çemişgezek Kaymakamı; Serinhisar Kaymakamı Osman Altın, Sivas Vali Yardımcısı; Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Diyarbakır Sur Kaymakamı oldu.

Denizli Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu da Uşak Vali Yardımcılığına atanırken, Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık ise Denizli Vali Yardımcılığı görevine getirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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