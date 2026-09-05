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Mustafa Nevzat Zayim, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Görevine Asaleten Atandı

Mustafa Nevzat Zayim, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Görevine Asaleten Atandı
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Yaklaşık bir yıldır Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Nevzat Zayim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın takdirleriyle asaleten atandı. Zayim, güven ve görev için teşekkür ederek, Denizli için durmadan ve yorulmadan hizmete devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini sürdüren Mustafa Nevzat Zayim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın takdirleriyle görevine asaleten atandı.

Zayim'in görevine asaleten ataması yapıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yaklaşık bir yıldır sürdüren Mustafa Nevzat Zayim, görevine asaleten atandı.

Atama kararının ardından açıklamada bulunan Zayim, kendisine duyulan güven ve verilen görev dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"Durmadan, yorulmadan hizmete devam edeceğiz"

Mustafa Nevzat Zayim, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır sürdürmekte olduğum Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın takdirleriyle asaleten atandım. Bizlere güvenen ve bu görevi emanet eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zayim, Denizli için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Denizli için aynı şevk ve heyecanla durmadan, yorulmadan hizmete devam edeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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