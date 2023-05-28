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Denizli'de oy sayım işlemleri sürüyor

Politika Haberleri

Denizli'de 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı. Denizli, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda sandık başına gitti. Seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek ilk oylarını sandığa atmaya başladı. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı.

Denizli'de oy sayım işlemleri sürüyor

DENİZLİ - Denizli'de 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı.

Denizli, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda sandık başına gitti. Seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek ilk oylarını sandığa atmaya başladı. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Politika

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