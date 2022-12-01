Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sert gönderme

Politika Haberleri

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından sert sözlerle yüklendi. Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" dedi. Baykal'ın cümlesindeki "Kazayla kazanırsa" detayı dikkat çekti.

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, son dönemde siyaset sahnesine daha fazla dahil oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Aslı Baykal, bu sefer durumu biraz daha ileriye götürdü.

"KAZAYLA KAZANIRSA KAPÜTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"

Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazaylakazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" dedi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu seferki çok farklı

"TEK ORTAK NOKTALARI ERDOĞAN GİTSİN"

6'lı masaya da eleştirilerde bulunan Aslı Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu" diye konuştu.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu seferki çok farklı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal Aslı Baykal Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title