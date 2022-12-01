Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sert gönderme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından sert sözlerle yüklendi. Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" dedi. Baykal'ın cümlesindeki "Kazayla kazanırsa" detayı dikkat çekti.

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, son dönemde siyaset sahnesine daha fazla dahil oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Aslı Baykal, bu sefer durumu biraz daha ileriye götürdü.

"KAZAYLA KAZANIRSA KAPÜTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"

Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazaylakazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" dedi.

"TEK ORTAK NOKTALARI ERDOĞAN GİTSİN"

6'lı masaya da eleştirilerde bulunan Aslı Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu" diye konuştu.