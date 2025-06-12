Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük'ten Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın'a Ziyaret

Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük'ten Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın'a Ziyaret
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Bartın'da Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bartın'da Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, yaklaşık 3 ay önce Kızılay Bartın Şube Başkanlığı'na seçilen Nihat Yalçın'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yaklaşık 2 yıl önce Gaziantep'i Nizip ilçesinden Bartın'a atanan Denetimi Serbestlik İl Müdürü İsa Küçük, 22 Mart 2025'te Türk Kızılayı Bartın Şube Müdürlüğü'ne seçilen Nihat Yalçın'ı ziyaret etti. Kızılay'ın Millet Bahçesi içerisinde inşaatında sona gelinen yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette Kızılay Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri Müdür Küçük'ü kapıda karşıladı.

Müdür Küçük, Başkan Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, görevinde başarı diledi. Ziyaret için teşekkür eden Yalçın da, yeni hizmet binasındaki çalışmalar, yeni hizmet projeleri hakkımda bilgi verdi.

Ziyarette birlikte yapılabilecek projeler ve Kızılay'a destek konusunda yapılabilecekler hakkında da istişarelerde bulunuldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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