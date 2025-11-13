Demokratik Sol Parti 40. Yılını Kutluyor

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen ilkesiyle yola çıkan DSP, Türkiye'nin her kesimini kucaklayan, köylüden, işçiden, emekçiden yana politikalarıyla siyaset sahnesinde onurlu bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, partisinin 40. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye siyasetinde onurlu iz bırakan, halktan aldıkları güçle halk için siyaset yapan DSP'nin 40. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Kurucu Genel Başkan "Karaoğlan" Bülent Ecevit'in öncülüğünde yeniden filizlenen demokratik sol düşüncenin demokrasiye, özgürlüğe, emeğe ve tam bağımsızlığa olan inancını hiçbir zaman yitirmediğini vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen ilkesiyle yola çıkan DSP, Türkiye'nin her kesimini kucaklayan, köylüden, işçiden, emekçiden yana politikalarıyla siyaset sahnesinde onurlu bir yer edinmiştir. Demokratik Sol Parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda, barışı, adaleti ve halk egemenliğini savunmaya devam edecektir. Yeni yaşımızın, başta tüm Demokratik Sol Partililer olmak üzere, ülkemize ve aziz milletimize kutlu olmasını diliyorum."