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Demirköy Kaymakamı Belediye Başkanını Kabul Etti

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında kabul etti. Bayram, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gün ise Bayram'a ilçe hakkında bilgi verip belediye çalışmalarını anlattı. Ayrıca Kırklareli'nde 3 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.