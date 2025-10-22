Demirci'den BBP'ye Yoğun Katılım: 917 Üye

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde farklı siyasi partilerden istifa eden 917 kişi, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı.

Katılımı temsilen yaklaşık 70 kişilik bir heyet, BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak, parti rozetlerini taktı. Programa, Demirci Belediye Başkanı Ramazan Bozlak, belediye meclis üyeleri ve partililer de katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, programda yaptığı konuşmada Demirci beldesinden gerçekleşen yoğun katılımın Türkiye genelindeki teşkilatlar için örnek teşkil ettiğini belirterek, "4 bin 150 nüfusu olan bir beldeden 917 resmi üye. Bu, diğer belde, ilçe ve illerimize örnek olacak bir tablo. Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza ve partimize katılan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aksaray Anadolu'nun göbeğinde, tarımı, hayvancılığı ve son dönemde gelişen sanayisiyle dikkat çeken şehirlerimizden biridir. Büyük Birlik Partisi, Türkiye'nin her ilini, her ilçesini sevdiği gibi Aksaray'ı, Gülağaç'ı ve Demirci'yi de seviyor. Ramazan Başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte belediye hizmetlerinde el birliğiyle çalışıyoruz. Söz verdiğimiz projelerin neredeyse tamamını hayata geçirdik, kalanları da kısa sürede tamamlayacağız. Demirci'yi daha yaşanabilir bir belde, vatandaşlarımızı daha müreffeh bir konuma getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Destici daha sonra partiye katılanlara rozetlerini takdim etti.