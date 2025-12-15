Haberler

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi Haber Videosunu İzle
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş'ın Abdullah Öcalan'a yönelik sert ifadeleri Genel Kurul'da gerginliğe yol açtı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli sözleri hakaret olarak nitelendirerek karşılık verdi, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da DEM Parti'ye cevap hakkı tanıdı.

  • İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş, TBMM'de Abdullah Öcalan için 'bebek katili bir şerefsiz' ifadesini kullandı.
  • DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Karakaş'ın sözlerini 'hakaret' olarak değerlendirip 'misliyle iade ediyoruz' dedi.
  • Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Karakaş'ın ifadelerini hakaret olarak değerlendirerek DEM Parti'ye cevap hakkı tanıdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmeleri, İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert tartışmalara sahne oldu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş'ın Abdullah Öcalan'a yönelik sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti.

"İMRALI'DAKİ O BEBEK KATİLİ..."

İYİ Parti adına kürsüye çıkan Ömer Karakaş, konuşmasında Abdullah Öcalan için "Bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. İmralı'daki o bebek katili, teröristbaşı şerefsizdir. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez" ifadelerini kullandı.

"MİSLİYLE İADE EDİYORUZ"

Karakaş'ın konuşmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli söz alarak yanıt verdi. Temelli, konuşmanın siyaset sınırlarının dışında kaldığını belirterek, "Bütün konuşması boyunca sözleri siyasetten ne kadar uzaksa, hakarete o kadar yakındı. Bu kadar hakaret kabul edilemez. Misliyle iade ediyoruz" dedi.

PERVİN BULDAN "HAKARET" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan devreye girdi. Buldan, Karakaş'ın ifadelerini hakaret olarak değerlendirdi ve DEM Parti'ye cevap hakkı tanıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım

Ukrayna'nın vurduğu Rus gemilerine bir darbe de AB'den
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

Siyasette görülmemiş sözler! CHP'li isimden Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title