DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmeleri, İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert tartışmalara sahne oldu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş'ın Abdullah Öcalan'a yönelik sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti.

"İMRALI'DAKİ O BEBEK KATİLİ..."

İYİ Parti adına kürsüye çıkan Ömer Karakaş, konuşmasında Abdullah Öcalan için "Bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. İmralı'daki o bebek katili, teröristbaşı şerefsizdir. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez" ifadelerini kullandı.

"MİSLİYLE İADE EDİYORUZ"

Karakaş'ın konuşmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli söz alarak yanıt verdi. Temelli, konuşmanın siyaset sınırlarının dışında kaldığını belirterek, "Bütün konuşması boyunca sözleri siyasetten ne kadar uzaksa, hakarete o kadar yakındı. Bu kadar hakaret kabul edilemez. Misliyle iade ediyoruz" dedi.

PERVİN BULDAN "HAKARET" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan devreye girdi. Buldan, Karakaş'ın ifadelerini hakaret olarak değerlendirdi ve DEM Parti'ye cevap hakkı tanıdı.