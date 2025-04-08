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DEM Partisi Heyeti Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hükümet sözücüsünün açıklamalarına atıfta bulunarak, heyetlerinin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı ile görüşmesini umduklarını söyledi.

DEM Partili Bakırhan: "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek"

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin 'İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı ile ne zaman görüşecek' sorusunu cevapladı. Bakırhan, "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz. Henüz tarih belli değil. Henüz bize iletilmiş bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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