DEM Partili Şenyaşar, 13. Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle Meclis'e gelmeli dedi

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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "13. Yargı Paketi, infaz düzenlemesini de içerecek şekilde daha fazla ertelenmeden Meclis'e gelmelidir." dedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nda toplumun beklentileri doğrultusunda yasalar çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısında Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin ele alınacağını ifade eden Şenyaşar, "Yeni yasama yılının ilk gündemi toplumsal taleplerden uzak Kızılay Kanunu Teklifi olacak. Meclis, 5. Yasama Yılı'na girerken toplumun kalıcı barış ve adalet beklentilerinin hala karşılanmadığını görüyoruz. Genel Kurul, 467 kabul oyuyla çıkarılan barış yasasıyla kapandı. Barışın kalıcı olması için halk, devletten ve iktidardan çıkarılan yasaya uygun pratik adımların atılmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevlerinde kapasite sorunu yaşandığını, adil yargılama hakkının bütüncül şekilde ele alınması, tutukluluk ve infaz süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Şenyaşar, "13. Yargı Paketi, infaz düzenlemesini de içerecek şekilde daha fazla ertelenmeden Meclis'e gelmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA