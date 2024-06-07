Üye Girişi
Haberler

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partili milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM'de yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Türkiye'yi İsrail'e benzeten Aydeniz, "Kürdistan'da işgalcisiniz." sözleriyle tepki çekti. Aydeniz ayrıca skandal sözlerinin sonunda "Halkımızı direnişe davet ediyoruz." dedi.

Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM'deki konuşmasında Türkiye'yi İsrail'e benzeterek Hatay Belediyesi'ne kayyum atanmasına da atıfta bulunup "Kürdistan'da işgalcisiniz." dedi. Aydeniz, tepki çeken sözlerinin sonunda Kürt halkını da direnişe davet etti.

GÖREVDEN ALINAN DEM PARTİLİ BAŞKANLA GAZZE'Yİ BİR TUTTU

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'de İsrail'in bombaları altında can veren Filistinlileri bir tutan Aydeniz'in "Kürdistan'da işgalcisiniz." sözleri tepki çekerken bölücü örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde seçimi ertelemesiyle ilgili de "Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi sizi rahatsız ediyor." dedi.

"UŞAK'TAN GELİP HAKKARİ'Yİ DEĞİŞTİRECEĞİNİZİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?"

Aydeniz, sözlerinin devamında Hakkari Belediyesi'ne Uşak doğumlu olan Vali Ali Çelik'in Başkan Vekili olarak atanmasını kastederek "Uşak'tan gelip Hakkari'de dağını, taşını değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz, Afrin'e bile kayyum atamanın derdindesiniz." ifadelerini kullandı.

KÜRTLERE DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI

"Kürde reva gördüğünüz sömürge hukukudur." sözleriyle sert konuşmasını sürdüren Aydeniz, "Halkımızı direnişe davet ediyoruz." diyerek konuşmasını Kürtçe bitirdi. Aydeniz'in sözlerine milletvekilleri tepki gösterdi.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Mehmet Sıddık Akış Saliha Aydeniz Milletvekili DEM Parti Türkiye İsrail Sözler Gazze Gündem 3.Sayfa Yerel Politika Haberler

'AK Parti'ye oy vermem' diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

"AK Parti'ye oy vermem" diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

 Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbiraderine yaptığı kıyak Özel'den döndü

Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbiraderine yaptığı kıyak Özel'den döndü

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Bakmadan Geçme

S Sport CANLI izle! 7 Haziran S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını sezon finali bugün mü? Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çekya Malta maçı CANLI izle! (HD) 7 Haziran Çekya Malta maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Ersun Yanal Amedspor teknik direktörü mü oldu? Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 16. Bölüm tek parça HD izle 7 Haziran Cuma! 7-8 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 66. bölüm (SEZON FİNALİ) canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? 7-8 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 15. bölüm TRT 1 HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi!
Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız
500

Yorumlar (1)

Derman ol:

kürtistanmı benmi yanlış duydum?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title