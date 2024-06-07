DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM'deki konuşmasında Türkiye'yi İsrail'e benzeterek Hatay Belediyesi'ne kayyum atanmasına da atıfta bulunup "Kürdistan'da işgalcisiniz." dedi. Aydeniz, tepki çeken sözlerinin sonunda Kürt halkını da direnişe davet etti.

GÖREVDEN ALINAN DEM PARTİLİ BAŞKANLA GAZZE'Yİ BİR TUTTU

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'de İsrail'in bombaları altında can veren Filistinlileri bir tutan Aydeniz'in "Kürdistan'da işgalcisiniz." sözleri tepki çekerken bölücü örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde seçimi ertelemesiyle ilgili de "Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi sizi rahatsız ediyor." dedi.

"UŞAK'TAN GELİP HAKKARİ'Yİ DEĞİŞTİRECEĞİNİZİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?"

Aydeniz, sözlerinin devamında Hakkari Belediyesi'ne Uşak doğumlu olan Vali Ali Çelik'in Başkan Vekili olarak atanmasını kastederek "Uşak'tan gelip Hakkari'de dağını, taşını değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz, Afrin'e bile kayyum atamanın derdindesiniz." ifadelerini kullandı.

KÜRTLERE DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI

"Kürde reva gördüğünüz sömürge hukukudur." sözleriyle sert konuşmasını sürdüren Aydeniz, "Halkımızı direnişe davet ediyoruz." diyerek konuşmasını Kürtçe bitirdi. Aydeniz'in sözlerine milletvekilleri tepki gösterdi.