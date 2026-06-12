Haberler

DEM Parti'li Kordu, Gülistan Doku soruşturmasını değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada aksaklıklar olduğunu ve cenazeye henüz ulaşılamadığını belirtti.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti'li Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada aksaklıkların yaşandığını ileri sürdü.

Soruşturmanın derinleştirilerek devam etmediğini iddia eden Kordu, "Ağır giden bir süreç var. Kamuoyuna çok ciddi bilgiler verilmiyor." dedi.

DEM Parti'li Kordu, Gülistan Doku'nun cenazesine henüz ulaşılamadığını aktararak, "Bütün bunlar bizleri de çok ciddi kaygı ve endişeye sevk ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız siyasetinde 'Prenses' krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu

Avrupa ülkesinin müstakbel liderinin aşkı kriz çıkardı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı konuyu açıkladı: Beni çok mutlu etti
7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım

Dehşete düşüren görüntülere savunması da skandal
Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor

Yeşilçam'ın unutulmaz okulu el değiştirdi: Paranın patronları aldı
Amedspor'a onay verildi: Bayrağı köprüye asılıyor

Amedspor'a onay çıktı! Bayrakları 2 gün boyunca orada dalgalanacak
Tarım işçilerini parka almadılar

Bir tek onları parka almadı! Gerekçesi ortalığı karıştıracak