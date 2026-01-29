DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partili belediye binasına sabah saatlerinde Kürtçe "jin, jiyan, azadi" (kadın, yaşam, özgürlük) yazılı pankart asıldı.

BELEDİYE BİNASINA, SAÇI ÖRGÜLÜ KADIN PANKARTI ASILDI

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Partililerin başlattığı "saç örme" akımının yankıları sürerken, pankartta da saçı örgülü kadınların olduğu görüldü.

POLİS, PANKARTI İNDİRDİ

Terör örgütü propagandası yapılan pankartın asılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis, binanın çatısına çıkarak pankartı söktü. Pankartı asan belediye personeli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.