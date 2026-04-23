DEM Partili Bakırhan: Önümüzdeki günlerde sürecin hızlanacağını ümit ediyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'nin açılışının 106'ıncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili soruyu değerlendiren Bakırhan, "Süreç devam ediyor, bitmedi, ilerleyecek. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak. Tarih söylemek elbette çok zor ama onun hazırlığını iktidar yapacak. Bizim önerilerimiz hazır, isterlerse sunacağız. Sanırım artık Türkiye'nin gündeminde özel yasa var. Önümüzdeki günlerde bu başlık gündeme gelir. Sürecin bittiğini söyleyenlerin kim olduğunu bilmiyorum ama bizim cephede öyle bir şey duymadım. Ağır işleyen bir süreç, bir ritmi var; bazen yavaş bazen hızlanıyor. Biz elbette sürecin önümüzdeki günlerde hızlanacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
