DEM Parti'li Aslan, cezaevlerinde kapasite sorunu olduğunu söyledi

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, vatandaşlardan cezada adalet, infazda eşitlik talep eden çok sayıda telefon aldıklarını belirterek, cezaevlerinde kapasite sorunu olduğunu dile getirdi.

Aslan, son dönemlerde okullarda meydana gelen saldırılarla ilgili meselenin yapısal şekilde ele alınmadığını, güvenlikçi bakış açısını merkeze alan açıklamalar yapıldığını savunarak, bugüne kadar ortaya konulan bu yaklaşımın sorunun kaynağına inmediğini ileri sürdü.

Öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını birlikte görmeyen kolektif bir bakış açısının yoksun olduğunu savunan Aslan, "bir okulun güvenliğinin sadece kapısına güvenlik görevlisi koyularak sağlanamayacağını" ifade etti.

Aslan, vatandaşlardan cezada adalet, infazda eşitlik talep eden çok sayıda telefon aldıklarını aktararak, "Cezaevlerinde kapasite sorunu var." dedi.