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DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'PKK Silahlara Veda Etti'

DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'PKK Silahlara Veda Etti'
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın silahlara veda ettiğini duyurduğunu belirterek, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Sözcüsü Doğan: "Pkk bugün silahlara veda ettiğini duyurdu"

ANKARA - DEM Parti MYK toplantısı sonrası DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Pkk bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Parti MYK toplantısının sonra ermesinin ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamalarda bulundu. Fesih kararına ilişkin konuşan Doğan, "PKK bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Keşke dememeliyiz. İyi ki yaptık diyebilmeliyiz. İyi ki sımsıkı sarıldık, iyi ki bu tarihsel fırsata bu kadar çok tutunduk ve halkların yüzyılını birlikte inşa ettik diyebilmeliyiz. Bu erteleyebileceğimiz bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bu omuzlarımızdaki ağır ve çok kutsal bir sorumluluk. O nedenle hepimiz buna itina ile yaklaşmalıyız. Şu saatlere kadar iktidar kanadından bu konuya dair gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladığımızı da ifade etmek isteriz. Bu dakikalara kadar takip edebildiğimiz kadarıyla yapılan ilk açıklamalar olumlu açıklamalar ancak tabii önümüzdeki günleri ve bundan sonrasında birlikte izleyeceğiz göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Politika
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