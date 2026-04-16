DEM Parti'li Doğan: Barış meselesi ertelenemez bir noktaya geldi

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, barış meselesinin artık ertelenemez bir noktaya geldiğini belirterek, "Komisyonun görevi örgütün silah bırakma süreci ile birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Hala bu yasal çerçeveyle ilgili herhangi bir adım atılmadı" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, barış meselesinin artık ertelenemez bir noktaya geldiğini belirterek, geleceğin savaşta değil barışta, inkar politikalarında değil, kabul ve eşitlikte, baskıda değil, demokraside olduğunu söyledi. Doğan, "Komisyonun görevi örgütün silah bırakma süreci ile birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Hala bu yasal çerçeveyle ilgili herhangi bir adım atılmadı. Hala bu yasal çerçeveye ilişkin komisyon tarafından ortak uzlaşıyla belirlenmiş konulara dair bir takvimlendirme dahi yapılmadı. Yine rapordan alıntıyla örgütün tüm unsurlarıyla feshiyle silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda genel anlayış birliği vardır. Şimdi bunları neden hatırlatıyoruz; eğer siyasi partiler arasında bir genel anlayış birliği varsa ki var, rapor bunu tespit ediyor, ne yapılacağını söylüyor, bazı tartışmalara aslında bu ortak rapor yön veriyor. Buna rağmen sanki bunlar hiçbir şekilde raporda tespit edilmemiş ya da genel bir anlayış birliğine varılmamış gibi yürütülen tartışmalar bu süreçle ilgili kaygıları arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı