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DEM Parti'nin İmralı ziyaretine izin çıktı: Heyetteki isimler de belli oldu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı ile DEM Parti arasında yüz yüze görüşmenin sağlanması için yaptığı çağrının ardından yapılan başvuruya izin çıktı. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan heyetin bugün veya yarın İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantılarında kullandığı İmralı ile ilgili sözler siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Bahçeli, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la temas kurması gerektiğini söylemiş ve 40 yıldır süren terör sorununun artık sonlanması gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.

DEM PARTİ'YE İZİN ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre bütçe görüşmelerinin geçtiğimiz hafta sonlanmasıyla DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldiği öne sürüldü.

GÖRÜŞME BUGÜN YA DA YARIN

DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise görüşme için başka bir tarihin de gündeme gelebileceği belirtildi.

İMRALI'YA GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLDU

DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.

DEM Parti'nin İmralı ziyaretine izin çıktı: Heyetteki isimler de belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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