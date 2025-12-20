DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ile Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

Iğdır Milletvekili Hun, Milli Eğitim Bakanlığının gençlerin ve çocukların geleceğini inşa etme noktasında en kritik bakanlık olduğuna işaret etti.

Bugüne kadar çok sayıda bakan ve müfredatın değiştiğini belirten Hun, eğitimde sorunların ve sıkıntıların bitmek bilmediğini savundu.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) bu yıl 17 çocuğun hayatını kaybettiğini ileri süren Hun, "Çocuklar okulda olması gerekirken iş yerlerinde, inşaatlarda, sanayi sitelerinde çalışıyor. Çocuklar okulda olması gerekirken maalesef sanayide." dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Doğan, emeklilerin yaşamını zor şartlarda devam ettirdiğini öne sürdü.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) çok sayıda evsizin barındığını iddia eden Doğan, bu kişilerin barınmakta zorlandığını söyledi.

Anlattıklarının "ülkenin gerçeği" olduğunu savunan Doğan, AK Parti'nin bazı insanları "sahipsiz ve kenara atılan" şeklinde gördüğünü iddia etti.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanunu eleştiren Doğan, "Hayvanları ölüm yerleri barınaklarda ölüme terk ediyorlar. Böylesi katliam gerçeğini her gün yaşar vaziyetteyiz." dedi.

Hayvanların sokaklardan kötü şartlarda toplandığını, bunu yalnızca iktidarın değil, muhalefet belediyelerinin de yaptığını ileri süren Doğan, bazı illerde sokaklarda hayvanların beslenmesinin yasaklanmasına da tepki gösterdi.