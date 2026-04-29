DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Perihan Koca Doğan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında maden işçilerinin Ankara'daki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, maden işçilerinin 17 gün direndiğini ve haklı olduklarını söyleyerek, her zaman işçileri desteklediklerini ve en sonunda madencilerin kazandığını belirtti.

Madencilerin maaşlarının yıllardır doğru dürüst ödenmediğini anlatan Gergerlioğlu, maden şirketi sahibinin en sonunda geri adım attığını söyledi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, 1 Mayıs'ta herkesi meydanlara davet etti.

Ankara'daki Doruk Madencilik işçilerinin eyleminin uzlaşmayla sona ermesine değinen Doğan, "Bu direniş, tüm Türkiye'ye gerçekleri göstermiş, işçi sınıfının önünü açmış, işçi sınıfına bir aydınlık yol göstermiş oldu. Bizler de buradan bir kez daha Doruk Madencilik işçilerinin onurlu direnişlerini, mücadelelerini ve zaferlerini saygıyla selamlıyoruz." dedi.

Doğan, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerini de eleştirerek, ülkenin "dev bir maden şantiyesine dönüştürüldüğünü" öne sürdü.