DEM Parti Lideri Bakırhan'dan Bahçeli'ye Yanıt: 'Neden Cumhurbaşkanı da Kürt Olmasın?'

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İki cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olması" açıklaması üzerine, "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin toplantısı öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. DEM Parti Genel Merkezinde konuşan Bakırhan, Orta Doğu'da tarihi günler yaşandığını belirterek, "Güçlerin mücadeleleri şiddetli bir şekilde devam ediyor. Savaş ve güç rekabeti gittikçe Orta Doğu'da özellikle Suriye'de yoğunlaştığını hep birlikte görüyoruz. Ülkeler bazen direkt kendileri, bazen de vekil güçler üzerinden orayı kan görüne çevirdiler. Orada belirsizlikler oluşturarak aslında kendi konumlarını güçlendirmeye çalışıyor. Savaşın yeni yüzüne dair en güncel örnek de Süveyda'da yaşananlardır. Dürzi halkına karşı gelişen katliamları ve saldırıları lanetlediğimizi belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı anları hatırlatan Bakırhan, "O tarihi törenden biz de büyük sorumluluklarla ülkemize döndük. Oradaki insanların buraya gelip demokratik zeminde mücadele etmelerinin sorumluluğu da aynı zamanda bizim, mecliste kurulan komisyonun en önemli görevlerinden birisidir. Bundan ötürü çalışmalarımız artarak devam etmeli artarak da devam edecek" açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasını ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İki cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olması" açıklamasına ilişkin, "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetime adayız. Ülkemizde bulunan bütün farklılıkların yönetimde yer alması temsil edilmesi kıymetlidir" dedi. - ANKARA