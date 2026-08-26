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DEM Parti'den Geri Kabul Anlaşması'na fesih çağrısı

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DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın feshedilmesi gerektiğini belirterek, göçmen ve mültecilerin haklarının ihlal edildiğini ve uluslararası anlaşmaların pazarlık unsuru yapıldığını savundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın feshedilmesi gerektiğini söyledi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın göç politikalarını eleştirdi.

İktidarın, Türkiye'nin uluslararası arenada en fazla göçmen ve mülteci barındırmasıyla övündüğünü ileri süren Saki, buna rağmen göçmen ve mültecilerin temel haklarının karşılandığı politik uygulamaların yürütülmediğini savundu.

Geri gönderme merkezlerinde "insanlık dışı" koşullar olduğunu iddia eden Saki, "Göçmen ve mülteciler savaş koşullarından, ekolojik yıkımdan, ekonomik krizden daha iyi bir yaşam için, sadece canlarını kurtarmak için diğer ülkelere geçmek isterken onları adeta uluslararası arenada 'rejim' diye tutup pazarlık konusu olarak kullanılmasına yol açan tüm uluslararası anlaşmalardan çıkmak gerekiyor." diye konuştu.

Göçmenlerin yasal geçiş ve statü hakkının sağlanmasını isteyen Saki, "AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın feshedilmesi gerekiyor. Göçmen emeği sömürüsünün, göçmen düşmanlığının, ırkçılığının son bulması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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