DEM Parti İmralı Heyeti'nden Açıklama: Süreçte Önemli Noktaya Gelindi

DEM Parti İmralı heyeti: "Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika