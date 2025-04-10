DEM Parti İmralı Heyeti'nden Açıklama: Süreçte Önemli Noktaya Gelindi
DEM Parti İmralı heyeti, şiddet ve çatışmanın olmadığı bir dönemin ülke için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, sürecin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
DEM Parti İmralı heyeti: "Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika