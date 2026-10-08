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DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti'den Ala, Güler ve Çelik ile görüştü

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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüştü. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşme gerçekleştirdi.

Dem Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüştü. Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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