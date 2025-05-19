DEM Parti Heyeti Siyasi Partilere Ziyaret Gerçekleştiriyor

DEM Parti Heyeti Siyasi Partilere Ziyaret Gerçekleştiriyor
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, DEVA ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti, CHP'yi de ziyaret edecek. Görüşmelerde Abdullah Öcalan ve PKK'nın kongre kararları değerlendirildi.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, DEVA Partisi ile Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu. DEM Parti heyeti yarın da CHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; DEM Parti heyetinde Oruç ve Bakırhan'ın yanı sıra grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de yer aldı. Görüşmelerde, Abdullah Öcalan'la gerçekleştirilen son görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs 2025'teki 12'nci kongresinde alınan kararlar değerlendirildi, siyasi partiler ile TBMM'nin sorumluluklarına işaret edildi. Açıklamada, "Heyetimiz, sürecin sağlıklı ilerlemesi için TBMM çatısı altında, tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına iletmiştir" denildi.

Açıklamada, siyasi istişarelerin yarın CHP ve Yeniden Refah Partisi ve 23 Mayıs cuma günü Gelecek Partisi ziyaretleriyle devam edeceği, AK Parti ve MHP dahil tüm siyasi partilerle görüşmelerin sürdürülmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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