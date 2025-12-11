DEM Parti heyeti, MHP ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek

Dem Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, yarın MHP ve DEVA Partisi'nin Genel Başkanları ile görüşecek.

Dem Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir." ifadesi kullanıldı.