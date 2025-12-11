DEM Parti heyeti, MHP ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek
DEM Parti'li Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, DEVA Partisi ve MHP Genel Başkanları ile önemli bir toplantı yapacak. Görüşmeler, DEVA Partisi Genel Merkezi ve Meclis'te gerçekleşecek.
Dem Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, yarın MHP ve DEVA Partisi'nin Genel Başkanları ile görüşecek.
Dem Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika